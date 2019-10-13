В МВД опровергли информацию о нападении мужчины на полицейского в Зеленограде

В управлении пояснили, что к инспекторам ДПС обратился неизвестный с ножевым ранением и попросил помощи.

В ГУ МВД России по Москве опровергли информацию о нападении вооружённого ножом мужчины на полицейского в Зеленограде. В пресс-службе управления рассказали, как в действительности развивались события.

— К сотрудникам полиции, которые несли службу на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ МВД России по Москве, обратился гражданин с ножевым ранением, — уточнили в полицейском главке.

Стражи порядка вызвали скорую для раненого мужчины. Подозреваемый в причинении телесных повреждений уже задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае участковый застрелил буйного местного жителя, который набросился с ножом сначала на своего приятеля, а затем на полицейского.