Путин заявил, что, когда мир вооружится гиперзвуком, у России "кое-что появится"

Российский лидер с сожалением отметил, что новая гонка вооружений — состоявшийся факт и виной тому во многом действия США.

К тому моменту, когда ведущие армии мира получат гиперзвуковое оружие, у России появится нечто более новое, что позволит как сохранить лидирующие позиции в технологическом процессе, так и обеспечить безопасность страны. Об этом в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российские учёные уже работают над созданием новейших типов вооружений. Прежде всего потому, что Москва обеспокоена международной стратегической стабильностью и безопасностью.

— В 2002 году, и Трамп здесь ни при чём, Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, который, хочу ещё раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств, —заявил Владимир Путин.

Как пояснил российский президент, разработка новейших типов вооружений важна ещё и затем, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне.

Путин рассказал, что донёс до американских коллег, что Россия не будет тратить десятки миллиардов, чтобы создать аналогичную систему ПРО, однако ради собственной безопасности должна соблюсти стратегический баланс сил.

— Мы ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится, — заявил Путин.

Он добавил, что знает, над чем работают российские учёные, конструкторы и инженеры.

Напомним, в декабре 2018 года Лайф показывал видеозапись испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард". В феврале Владимир Путин объявил о запуске его в серию, а также об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".