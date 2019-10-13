Путин заявил, что, когда мир вооружится гиперзвуком, у России "кое-что появится"

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский

Российский лидер с сожалением отметил, что новая гонка вооружений — состоявшийся факт и виной тому во многом действия США.

К тому моменту, когда ведущие армии мира получат гиперзвуковое оружие, у России появится нечто более новое, что позволит как сохранить лидирующие позиции в технологическом процессе, так и обеспечить безопасность страны. Об этом в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia заявил президент России Владимир Путин. По его словам, российские учёные уже работают над созданием новейших типов вооружений. Прежде всего потому, что Москва обеспокоена международной стратегической стабильностью и безопасностью.

В 2002 году, и Трамп здесь ни при чём, Соединённые Штаты вышли из Договора по противоракетной обороне, который, хочу ещё раз это подчеркнуть, являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств, —заявил Владимир Путин.

Как пояснил российский президент, разработка новейших типов вооружений важна ещё и затем, чтобы ни у одной из сторон не возникало иллюзий, что она может победить в ядерной войне.

Путин рассказал, что донёс до американских коллег, что Россия не будет тратить десятки миллиардов, чтобы создать аналогичную систему ПРО, однако ради собственной безопасности должна соблюсти стратегический баланс сил.

Мы ещё и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью. Гиперзвукового оружия пока тоже ни у кого нет. Но появится, конечно, в ведущих армиях мира, безусловно, тоже появится. Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится, — заявил Путин.

Он добавил, что знает, над чем работают российские учёные, конструкторы и инженеры.

Напомним, в декабре 2018 года Лайф показывал видеозапись испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард". В феврале Владимир Путин объявил о запуске его в серию, а также об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон".

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