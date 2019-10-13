В Совбезе РФ заявили, что авиабазу Хмеймим всё чаще атакуют с помощью дронов

Террористы стремятся к быстрому освоению современных высокотехнологичных средств и используют их в своих целях.

Число террористических атак с использованием беспилотников, в том числе на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в 2019 году резко увеличилось. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

— В 2019 году резко увеличилось количество террористических атак с применением ударных беспилотных летательных аппаратов на российскую базу Хмеймим, позиции сирийских войск, аэропорты и объекты нефтепереработки Саудовской Аравии, — передаёт "Российская газета" его слова.

Коков отметил, что с помощью беспилотников террористы переносят отравляющие вещества. А производство этих вещество организовано в труднодоступных районах Афганистана.Террористы в целом стремятся быстро осваивать современные технологии.

Ранее Минобороны РФ раскрыло характеристики сбитых у Хмеймима дронов террористов.