Лайф публикует видео с вооружённым нападением в Зеленограде у ГИБДД

Злоумышленник был задержан полицейскими. Пострадавший передан медикам из скорой помощи.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с вооружённым нападением в Зеленограде. Там один мужчина во дворе недалеко от здания ГИБДД набросился на другого с ножом.

На этих кадрах видно, что один мужчина стоит и спокойно курит. Когда к нему подходит другой с сигаретой, он вдруг набрасывается на него. Жертва нападения падает, напавшему удаётся нанести несколько ударов, после чего пострадавший вырывается и убегает.

Дальнейшее известно из сообщения ГУ МВД по Москве. Мужчина, получивший травмы, обратился к дежурному в здание ГИБДД. Ему вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Напавшего задержали.

Первые сообщения о том, что нападение было совершено на полицейского, не подтвердились.