МИД Украины выразил протест из-за встречи Эрдогана с крымскими депутатами

В ведомстве заявили, что встреча президента Турции с "незаконно избранными" политиками вызывает беспокойство.

Министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста и вызвало посла республики после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком. В украинском МИДе заявили, что эта встреча "вызывает беспокойство", передаёт "Европейская правда".

Напомним, в пятницу, 11 октября, Эрдоган в ходе официального приёма пообщался с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Ранее Лайф сообщал, что турецкий лидер опроверг заявления, что из-за Турции боевики сбежали из лагеря ИГИЛ*.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.