Посольство РФ подтвердило, что на упавшем в Конго Ан-72 было только двое россиян

Ранее сообщалось, что при крушении погиб освобождённый из таджикской тюрьмы российский пилот Владимир Садовничий.

На борту разбившегося в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолёта Ан-72 не было других россиян, кроме двух, имена которых ранее официально опубликовало Посольство РФ в африканской стране. Об этом заявила пресс-атташе дипмиссии Наталья Кононова.

— В самолёте Ан-72 находились два гражданина РФ — Владимир Садовничий 1958 года рождения и Виталий Шумков 1955 года рождения. Никакого другого россиянина и россиян, кроме них, на борту не было, — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Напомним, Ан-72 пропал с радаров во время перелёта из Гомы в столицу страны Киншасу. По предварительной информации, на борту находились четверо членов экипажа, трое сотрудников службы охраны, а также водитель президента республики Феликса Чисекеди. Позже стало известно о крушении воздушного судна. Лайф писал, что один из погибших граждан РФ — освобождённый из таджикской тюрьмы российский пилот Владимир Садовничий.