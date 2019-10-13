Преемница Меркель в партии обозначила свою позицию о принадлежности Крыма

По её мнению, в итогах крымского референдума есть признаки нарушения международного права.

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия надеется на добрососедские отношения с Москвой, однако видит признаки нарушения международного права в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году.

— Германия просто не может молчать. Нарушение остаётся нарушением, и мы так и должны это называть, — высказалась политик на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене.

В прошлом году после задержания украинских кораблей погранслужбой ФСБ РФ Крамп-Карренбауэр предложила закрыть порты ЕС для российских судов, приходящих с побережья Азова и Чёрного моря. Несмотря на непризнание Крыма российским, преемница Меркель приветствует выгодный для Германии "Северный поток — 2".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".