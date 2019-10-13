Власти Сирии направили войска навстречу турецким подразделениям

Численность задействованных сил не приводится, но отмечается, что задача военных – противостояние турецкой агрессии.

Правительственные войска Сирийской Арабской Республики выдвинулись на север страны в районы, где турецкая армия проводит спецоперацию "Источник мира" против военизированных курдских формирований. Информацию передаёт агентство SANA.

США после начала турецкой спецоперации уже заявили об эвакуации тысячи военнослужащих, чтобы они не оказались между турецкими и сирийскими силами.

Курды в это время заявили, что из-за турков из лагеря, где содержались пленные террористы, сбежали боевики.