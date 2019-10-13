В Париже манифестант залез на пирамиду Лувра

Мужчина добрался до середины сооружения. Когда он решил спуститься, внизу его уже ждали полицейские.

В Париже сторонники движения в защиту окружающей среды "Восстание против вымирания" (Extinction Rebellion) устроили манифестацию перед зданием Лувра. Один из них решил залезть на стеклянную пирамиду перед дворцом, сообщает телеканал BFM.

Мужчина с помощью специального приспособления по боковому ребру строения добрался до середины пирамиды. Он закрепил на конструкции флаг и спустился. Внизу его уже ждал отряд полицейских.

Как отмечает радиостанция France Info, стражи порядка опрашивали активиста более часа. Однако они не стали задерживать молодого человека.

Ранее Лайф сообщал, что в Гонконге протестующий ранил полицейского в шею канцелярским ножом.