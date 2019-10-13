Американская гимнастка установила рекорд по заработанным медалям

WOOHOOOOO @Simone_Biles pic.twitter.com/jvCcH7FJIN— EMILY 🦄 (@flipflytumble) October 13, 2019
22-летняя американская гимнастка Симона Байлз на чемпионате мира в Штутгарте завоевала очередную золотую медаль и установила рекорд по количеству наград, завоёванных на ЧМ. У девушки их теперь 24.
Байлз начала спортивную карьеру в 16 лет, а несколько месяцев назад она стала первой гимнасткой, которая смогла выполнить на официальных соревнованиях двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов.
Девушка является четырёхкратной чемпионкой Олимпийских игр. Однако в её биографии были и тёмные пятна, она рассказала, что стала жертвой домогательств со стороны экс-врача сборной США. У упомянутого гимнаста Щербо обратная ситуация — его обвиняла в изнасиловании партнёр по сборной Татьяна Гуцу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram