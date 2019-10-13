Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией из-за операции в Сирии

Турецкий лидер заявил, что все договорённости с РФ страна продолжает с успехом соблюдать.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не испытывает каких-либо проблем с Россией из-за военной операции "Источник мира" в Сирии.

— Договорённости, достигнутые в Сочи, Тегеране и Анкаре, с успехом продолжают выполняться. С Россией у нас нет никаких проблем, — передаёт телеканал NTV слова турецкого лидера.

При этом он отметил, что в случае возникновения проблем он в течение 24 часов созванивается с президентом РФ Владимиром Путиным для принятия совместных решений.

Также Эрдоган заявил, что хотел бы воспринимать угрозы других государств ввести санкции против Турции "в качестве острого словца". Ранее в США сообщили о намерении ввести экономические ограничения против республики из-за боевых действий в Сирии.

Напомним, Турция 9 октября объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Страна уже нанесла удары по двум местным городам — Телль-Абьяду и Рас-эль-Айну — и пересекла границу к северу от Евфрата. Коалиция "Силы демократической Сирии" заявила о жертвах среди мирного населения. Ранее Лайф приводил сообщение Курдской автономной администрации, которая заявила, что из-за спецоперации Турции на севере Сирии из тюрем сбежали сотни боевиков и их сторонников.