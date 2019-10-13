Житель Чикаго расстрелял своих соседей за ужином

Другие местные жители рассказали, что он был не в ладах с ними, да и в целом человек вспыльчивый.

В Чикаго мужчина застрелил четырёх соседей. Как сообщает CNN со ссылкой на данные полиции, это случилось в многоэтажном доме.

Вечером в субботу, 12 октября, 67-летний пенсионер, бывший строитель, вошёл в квартиру и открыл стрельбу по её жильцам. Четверо в этом время ужинали. Расстреляв их, мужчина поднялся на второй этаж и выстрелил в женщину. Ей удалось выжить, она госпитализирована.

Подозреваемый задержан. Соседи рассказали, что он человек вспыльчивый, у него были натянутые отношения с семьёй, которую накануне он расстрелял.

А ранее жертвами стрельбы стали четыре человека в Нью-Йорке.