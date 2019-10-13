Курды заявили о соглашении с Дамаском по размещению войск на границе с Турцией

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Фото © Guo Yu / Zuma / ТАСС

Администрация курдов на севере Сирии объявила, что договорилась с Дамаском о размещении правительственных войск на границе с Турцией для противостояния Анкаре, пишет AFP.

— Чтобы предотвратить эту агрессию и противостоять ей, было достигнуто соглашение с правительством САР, чтобы сирийская армия могла развернуть войска вдоль сирийско-турецкой границы для оказания помощи "Сирийским демократическим силам", — приводит агентство текст заявления курдской администрации.

Ранее стало известно, что власти Сирии направили войска навстречу турецким подразделениям.

Напомним, 9 октября Турция сообщила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что цель операции — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов ("Отряды народной самообороны"), которые Анкара называет ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической.

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