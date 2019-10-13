Медведев поздравил сборную России с выходом на Евро-2020 после разгрома Кипра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу, обыгравшую сегодня команду Кипра в отборочном матче чемпионата Европы — 2020.

— Кипр — Россия — 0:5. Поздравляю сборную по футболу с выходом на ЧЕ-2020. Ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы, — написал премьер на своей странице в "Твиттере".

В воскресенье, 13 октября, команда России одержала победу в матче со сборной Кипра с разгромным счётом 5:0 и досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата.

ЧЕ-2020 пройдёт в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи будут проходить в Лондоне, Бухаресте, Дублине, Баку, Мюнхене, Риме, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.