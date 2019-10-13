Врач назвала "яркую" диету для долголетия

Итальянцы могут похвастаться высокой продолжительностью жизни, однако, чтобы помочь своему организму прожить дольше, вовсе не обязательно заморачиваться сложными формулами и рецептами, можно просто сделать свой рацион немножечко ярче, заявляет диетолог Мануэла Мапелли.

По её словам, чтобы обеспечить правильное потребление витаминов и минеральных солей, а также ценных антиоксидантов, следует буквально менять цвет своей еды. Особое внимание нужно обратить на овощи и фрукты синего и фиолетового цвета (баклажаны, виноград, инжир и другие) — они богаты полифенолами, которые замедляют старение.

Красные и оранжевые фрукты и овощи, например помидоры, морковь, перец, гранат и абрикосы, богаты каротиноидами, защищающими глаза и кожу. Не стоит также забывать про зелёный цвет: киви, брокколи, руккола, петрушка — в них много витамина С.

Мапелли рекомендует не забывать и о крайне важных для организма жирах омега-3, содержащихся в жирной рыбе, сухофруктах, семенах — они оказывают положительное влияние на весь организм, включая сердце.

Кроме того, диетолог советует завести полезную привычку каждое утро выпивать "мощный антивозрастной" продукт: грейпфрутовый сок с миндалём, чтобы ежедневно получать богатый и сбалансированный набор полезных веществ.