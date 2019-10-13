СМИ: В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь

В Audi Ксении Каторгиной, пропавшей в Екатеринбурге, обнаружили замытые пятна крови. Об этом пишет портал E1 со ссылкой на свои источники.

— Приехали эксперты из Челябинска. Сообщили, что салон весь в крови, хотя всё замыто. Но у них есть приборы, — приводит издание слова собеседника.

Пока не установлено, принадлежит ли найденная в машине кровь пропавшей женщине.

Напомним, Ксения уехала продавать машину в Екатеринбурге и не вернулась домой, её телефон оказался выключен. Авто нашли позднее в Челябинске. Волонтёры в Екатеринбурге прекратили поиски женщины.