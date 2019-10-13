Цистерна и несколько автомобилей вспыхнули на трассе в Чехии, есть погибший

Продолжается ликвидация последствий автомобильной аварии и пожара, в том числе очистка дороги.

Крупное ДТП произошло на 49-м километре скоростной магистрали Прага — Братислава, в результате чего загорелись цистерна и несколько легковых автомобилей, есть раненые и погибший. Об этом рассказала представитель полиции Чехии Михаэла Рихтерова.

— Из шести раненых трое — в тяжёлом состоянии, включая одного полицейского, они на вертолёте доставлены в больницу. Продолжается ликвидация последствий автомобильной аварии и пожара, в том числе очистка дороги от вытекающего из цистерны нетоксичного пальмового масла, — приводит слова Рихтеровой РИА "Новости".

Работы будут продолжаться до утра понедельника, 14 октября, только после этого возобновится движение по магистрали. Полиция начала расследование причин происшествия.