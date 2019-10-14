Убийство диджея ножом в сердце попало на видео

В городе Кировске Ленинградской области конфликт между посетителями кафе и сотрудниками закончился дракой и смертью диджея заведения, которого ударили ножом в сердце. Об этом сообщает 47news.

Как рассказала журналистам одна из посетителей кафе, это подтверждается записью с камер видеонаблюдения. В какой-то момент в зал вбежал похожий на официанта человек, держа в руках топорик для разделки мяса.

— Он истошно кричал и ругался. Топор у него выбили, началась потасовка, до этого диджея кто-то ударил ножом. Я от страха залезла под стол, — рассказала девушка.

После этого в кадре появляется мужчина, делает несколько шагов и падает на пол, заливая его кровью. Вскоре его поднимают и уносят во внутренние помещения. Известно, что он скончался в больнице в операционной.

Как установили правоохранители, конфликт между одним из посетителей и диджеем начался из-за не слишком хорошей, по мнению клиента, музыки. Подозреваемый подался в бега, его ищут оперативники.