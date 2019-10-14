США и Турция выполнят полёт над Россией в рамках Договора по открытому небу

В период с 14 по 18 октября наблюдатели из США и Турции выполнят наблюдательный полёт над территорией РФ в соответствии с Договором по открытому небу. Об этом пишет "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По информации издания, полёт пройдёт на турецком самолёте CH-235 с подмосковного аэродрома Кубинка. На борту будут и российские специалисты.

В свою очередь, российские военные проведут наблюдательный полёт на Ан-30Б над Румынией. Борт вылетит из Бухареста, максимальная дальность полёта составит 900 километров.

США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу