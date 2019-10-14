Один человек ранен после стрельбы в ТЦ во Флориде

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В городе Бока-Ратон в штате Флорида, США, один человек был госпитализирован с огнестрельным ранением в результате стрельбы в торговом центре. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрелок пока не обнаружен, в здании проводится спецоперация по его поиску с участием бойцов спецназа. Посетителей, которые не успели покинуть помещение, просят найти укрытие, не перемещаться самостоятельно и дождаться помощи.

При каких обстоятельствах пострадавший был ранен, не уточняется. В настоящий момент все прилегающие к торговому центру улицы были перекрыты.

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