Эквадор начал привлекать протестующих к ответственности по статье "Терроризм"

Генеральная прокуратура Эквадора на фоне протестов, которые длятся уже больше недели, начала применять статью "Терроризм" по отношению к тем, кто угрожает человеческим жизням и наносит ущерб государственной собственности.

— На фоне событий, которые происходят в последнее время и направлены на политическую дестабилизацию госинститутов и самих основ государства, генпрокуратура будет непреклонно действовать согласно статье 366 Уголовного кодекса и в соответствии со статьёй 195 конституции, — заявляет прокуратура.

Статья 366 — это статья о терроризме, под неё подпадает "человек, самостоятельно или в составе вооружённой группы провоцирующий или поддерживающий террор по отношению к населению посредством действий, ставящих под угрозу человеческую жизнь, его физическое состояние и свободу, или ставящих под угрозу здания, транспортные объекты, средства массовой коммуникации, применяя средства, которые могут нанести ущерб (или привести к жертвам)".

По данной статье предусмотрен срок от 10 до 13 лет лишения свободы.

Суд Эквадора уже принял просьбу ГП арестовать шестерых подростков, обвиняемых в нападении на здание казначейства. Их будут судить по статье "Терроризм".

Протесты в Эквадоре длятся с начала октября. Их катализатором стали отмена государственных субсидий на топливо и реформы экономики. По последним данным, погибло не менее семи человек. Президент страны Ленин Морено объявил режим ЧП и перенёс свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

This is what #Quito looked like last night.



This nightmare has been caused by the intervention of the US and IMF in Ecuador. President Lenin Moreno is nothing more than a US puppet who is imposing austerity and brutal repression on behalf of Trump pic.twitter.com/gs9mDj7S7h — Yemeni (@Yemeni9977) October 13, 2019

Президент Эквадора вывел армию на улицы столицы из-за массовых протестов