В ДР Конго продолжаются поиски на месте крушения Ан-72

В поисково-спасательных работах участвуют полицейские и армейские подразделения страны, а также сотрудники Миссии ООН по стабилизации в республике.

Поисковая операция на месте крушения в Демократической Республике Конго военно-транспортного самолёта Ан-72 продолжается, её затрудняют сложные местные условия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Посольства России в ДРК Наталью Кононову.

— Поиски на месте крушения продолжаются. Они осложнены тем, что самолёт разбился в трудной местности — в джунглях. Как только власти страны проинформируют нас о результатах, мы сразу опубликуем полученные данные в наших официальных аккаунтах в соцсетях, а также проинформируем родственников, — пояснила Кононова.

Она добавила, что в поисково-спасательных работах участвуют полицейские и армейские подразделения ДР Конго, а также сотрудники Миссии ООН по стабилизации в республике.

— Уже найдены обломки. По поводу останков тел у нас нет официальной информации. Мы ожидаем окончания поисковой операции, — сказала Кононова, отметив, что власти страны пока не приводили официальную версию крушения.

— Мы не можем подтвердить информацию, что на борту разбившегося Ан-72 было не два россиянина, а больше. У нас нет таких данных, — подчеркнула дипломат.

Ранее Посольство России в Киншасе подтвердило, что в самолёте Ан-72 были два гражданина РФ.

Ан-72 вылетел утром 11 октября из города Гомы на востоке ДР Конго и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был потерян спустя 59 минут после вылета.

На борту было четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДР Конго. Никто из людей, летевших на самолёте, пока не найден.