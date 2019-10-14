В Турции допускают столкновения с сирийской армией

Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай заявил, что в случае необходимости их войска дадут отпор сирийской армии. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Если сирийская армия, которая до сих пор не смогла побороть организацию YPG, стремящуюся к разделению Сирии и созданию сепаратистского государства, готовится воевать с турецкой армией и способна на это — то пожалуйста, — приводит его слова агентство.

По словам Актая, у сирийских войск "нет сил" для ведения боёв на северо-востоке страны, поэтому перед тем, как входить в данный регион и "усложнять там ситуацию", им следует подумать.

Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии выдвинулись на север страны, где турецкая армия проводит военную операцию "Источник мира", направленную против военизированных курдских формирований.

Администрация курдов, ранее выступавшая против официального Дамаска, в свою очередь объявила, что договорилась с правительством о размещении на границе страны военнослужащих для отражения турецкой агрессии.

Советник Эрдогана, комментируя это соглашение, назвал его признаком "враждебности" по отношению к Турции и отметил, что Анкара решительно против присутствия курдов на северо-востоке Сирии.