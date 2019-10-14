Движение на участке Северного тоннеля в Москве ограничат почти до зимы

Движение на участке Северного тоннеля от улицы Батайской до улицы Курской на юго-востоке Москвы будет полностью перекрываться с 01:30 до 05:30 в отдельные дни в период с 16 по 30 октября и со 2 по 21 ноября из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в информационном центре столичного транспортного комплекса.

Так, движение на этом участке будет полностью перекрыто с 01:30 до 05:30 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 октября, а также 2, 5, 8, 11–17, 19, 21 ноября.

Ограничения для автомобилистов будут связаны с проведением работ на инженерных сетях.