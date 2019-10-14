Неизвестный ранил шесть прохожих из пистолета в Филадельфии

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Фото © Pixabay

Полиция Филадельфии разыскивает неизвестного стрелка, который открыл огонь по прохожим на улице Клирфилд. Об этом сообщает телеканал NBC 10 Philadelphia.

Жертвы были на пересечении 8-й улицы и Клирфилд-стрит около 5:30 вечера. По данным полиции, по меньшей мере шесть человек были ранены, — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы, поисками нападавшего занимаются правоохранители. На данный момент сообщений о задержаниях не поступало, причины стрельбы неизвестны.

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