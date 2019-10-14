В Эквадоре идут переговоры между властями и протестующими

Встреча проходит при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов.

В Эквадоре в воскресенье, 13 октября, почти с трёхчасовой задержкой начались переговоры между властями страны и представителями коренного населения, протестующего против экономических реформ. Трансляцию встречи ведёт в прямом эфире на своём сайте издание El Universo.

Переговоры осуществляются при посредничестве местного представительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов. Место встречи президента Ленина Морено с представителями объединений коренных народов не называется. Ранее сообщалось о планах протестующих добиваться отмены указа об отказе от субсидирования цен на топливо, которое вызвало резкий рост стоимости горючего.

1 октября эквадорский лидер Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизель и бензин, после чего цены на них увеличились более чем на 120%. Страну охватили протесты, в ряде городов переросшие в беспорядки. В сложившейся ситуации президент объявил в стране режим ЧП.

12 октября мэр столицы страны Хорхе Юнда Мачадо сообщил, что руководство Эквадора согласилось пойти навстречу митингующим и изучить указ об отмене субсидий на топливо. Позднее Морено принял решение ввести комендантский час в Кито и его окрестностях.