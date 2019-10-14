Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым два государства достигли принципиальных договорённостей, и начал закупать американскую сельхозпродукцию. Об этом глава страны написал в своём твиттере.

По его словам, одним из условий было то, чтобы стороны не ждали три-четыре недели до подписания соглашения и сразу приступили к закупкам.

— Китай уже начал покупать сельхозпродукцию у наших замечательных фермеров-патриотов. Мы завершим масштабную первую часть сделки и сразу приступим ко второй части. Первая часть может быть окончательно согласована и подписана уже скоро, — пояснил Трамп.

Ранее он по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ заявил о том, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" сделки по урегулированию двусторонних торговых споров.

До этого Трамп перенёс с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на товары из Китая стоимостью 250 миллиардов долларов. В свою очередь власти КНР решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований продукции из США.