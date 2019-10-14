Джокер продолжает лидировать в российском и мировом прокате вторую неделю подряд

Фильм "Джокер" в послепремьерную неделю продолжает лидировать в российском прокате, собрав за минувший уик-энд 419,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Второе место в российском рейтинге, как и неделей ранее, занимает мультфильм "Эверест" (Abominable) американо-китайского производства от создателей "Корпорации монстров" и "Сезона охоты". За выходные картина собрала 192,6 миллиона рублей.

А вот на третье место поднялась премьера этой недели — фантастический боевик "Гемини" Энга Ли с Уиллом Смитом, Мэри Элизабет Уинстэд и Клайвом Оуэном в главных ролях. Пока в копилке картины 172,1 миллиона рублей.

Что касается мирового проката, то здесь, как и в России, безоговорочно лидирует фильм о главном враге Бэтмена Джокере. За выходные в США он собрал 123,7 миллиона долларов, что довело общую сумму до 543 миллионов долларов.