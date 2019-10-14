Минздрав: В России выросла смертность от отравления алкоголем

Согласно последним исследованиям Минздрава, в России значительно снизилась смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, а от отравления — выросла. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным ведомства, за первые восемь месяцев текущего года от отравления алкоголем погибло 6000 человек, что на 14% превышает прошлогодние показатели, в связи с чем в Минздраве заявили о необходимости принятия "межведомственных комплексных мер" по борьбе с нелегальным алкоголем и алкосодержащей парфюмерией.

В то же время смертность от причин, связанных с алкоголем, с 2010 года снизилась на 30% и составила 33,2 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, на 35% сократился и показатель смертности от внешних причин.