Протестующие отвергли предложение властей Эквадора на переговорах

Представители коренных национальностей Эквадора, которые выступают против экономических реформ в стране, отвергли предложение властей республики о создании рабочей группы по пересмотру положений президентского указа, вызвавшего общенациональный протест. Трансляцию переговоров ведёт El Universo.

— Мы думаем, что пришли сюда не для того, чтобы формировать комиссии. Наш запрос — отмена указа 883, — сказал на переговорах представитель Конфедерации коренных национальностей Эквадора.

Кроме того, он потребовал отставки главы Министерства внутренних дел страны Марии Паулы Ромо и главы Минобороны Освальдо Харрина.