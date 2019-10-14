В Москве из-за пожара эвакуировали гостиницу

В Москве были эвакуированы на улицу работники и постояльцы гостиницы из-за начавшегося на третьем этаже пожара. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

— В 2:49 поступила заявка о возгорании в трёхэтажном административном здании по адресу Красносельский переулок, дом 5. В ходе разведки и тушения из задымлённой зоны были спасены пять человек, — говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, однако ввиду того, что на объекте располагается гостиница, на место были стянуты 23 единицы техники и 79 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 3:23, никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.