Сборная России по футболу вернулась в Москву после разгрома команды Кипра

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Сборная России по футболу вернулась в Москву после отличного выступления на Кипре: команда под руководством Станислава Черчесова забила хозяевам игры пять безответных мячей.

<p><strong><ins>Фото © VK / </ins></strong><a href="https://vk.com/wolferd" target="_blank"><strong><ins>Кирилл Мудров</ins></strong></a></p>

Напомним, сборная России впервые в XXI веке оформила досрочный выход на чемпионат Европы.

Сейчас Россия занимает второе место в группе, отставая от Бельгии на три очка. Поединок девятого тура состоится 19 ноября.

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