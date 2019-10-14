Сборная России по футболу вернулась в Москву после разгрома команды Кипра

Сборная России по футболу вернулась в Москву после отличного выступления на Кипре: команда под руководством Станислава Черчесова забила хозяевам игры пять безответных мячей.
Мы в аэропорту! pic.twitter.com/0MWnhkGYvq— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019
Напомним, сборная России впервые в XXI веке оформила досрочный выход на чемпионат Европы.
Сейчас Россия занимает второе место в группе, отставая от Бельгии на три очка. Поединок девятого тура состоится 19 ноября.
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