Сборная России по футболу вернулась в Москву после разгрома команды Кипра

Сборная России по футболу вернулась в Москву после отличного выступления на Кипре: команда под руководством Станислава Черчесова забила хозяевам игры пять безответных мячей.

Напомним, сборная России впервые в XXI веке оформила досрочный выход на чемпионат Европы.

Сейчас Россия занимает второе место в группе, отставая от Бельгии на три очка. Поединок девятого тура состоится 19 ноября.