Сводный брат Элтона Джона раскритиковал звезду за изображение их отца

Сводный брат Элтона Джона Джефф Дуайт обрушился с критикой на своего знаменитого родственника из-за того, каким тот описал их отца в своей новой автобиографии. Об этом сообщает Mirror.

Одной из главных претензий к Элтону является утверждение, что Джон "не помнит" своего отца, приходящего в качестве зрителя на его выступления. Однако Дуайт утверждает, что сам лично бывал на концертах брата вместе с отцом и матерью в Ливерпуле.

— Либо у него огромная дыра в памяти и он искренне думает, что отец не видел его концертов, или, может быть, он просто хочет в это верить, — сказал Дуайт.

Кроме того, в своей биографии Элтон Джон утверждает, что отец был к нему несправедлив и даже холоден, ведь ни разу в жизни не говорил, что гордится им или что-то подобное. В свою очередь Дуайт признаётся, что Элтон в этом не одинок и их отец действительно был скуп на подобные эмоции, что можно объяснить полученным в послевоенные годы воспитанием.