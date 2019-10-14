Принадлежащие Грудинину акции совхоза Ленина заморожены судом

Арбитражный суд Подмосковья заблокировал операции с акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежавшими предпринимателю Павлу Грудинину. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на судебные документы.

Как отмечается, акции принадлежали и детям Грудинина — Антону, Александре и Дарье, а также одному из работников совхоза, Александру Фёдорову.

Заморозка акций произошла после заявления бывшей жены бизнесмена, Ирины Грудининой, у которой также была доля в ценных бумагах.

Ранее шесть акционеров совхоза подали в суд иск с требованием взыскать с Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия.

Бывшая жена Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина к экс-супругу