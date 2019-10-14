СМИ сообщили о раннем начале сезона гриппа и ОРВИ в России

Традиционный для осеннего периода так называемый сезон гриппа и ОРВИ в этом году пришёл в Россию на две недели раньше, чем в прошлом. Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, знаковым индикатором прихода сезона вирусов является рост продаж соответствующих препаратов в аптеках. В 2019-м он наступил уже на 35-й неделе (26 августа — 1 сентября), а пик продаж пришёлся на 38–39-ю недели (16–29 сентября).

Отмечается, что активнее всего с полок аптек разбирали противовирусные препараты: рост составил порядка 30–35%. Чуть меньше выросли продажи противопростудных — 23–38%. На 21–33% выросли продажи препаратов для лечения горла и на 17–30% — капель для носа.

Ранее Лайф сообщал, что в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как не стать жертвой сезона и избежать заражения вирусом гриппа.