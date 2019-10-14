Американский конгрессмен поздравил ВМС США фотографией русского корабля

На крейсере был замазан бортовой номер, однако ретушёр не увидел на корме военно-морской флаг РФ.

Конгрессмен Брайан Маст поздравил Военно-морские силы США с годовщиной основания, разместив в своём твиттере плакат с поздравлением, однако он ошибся с иллюстрацией.

На фото был российский атомный ракетный крейсер "Пётр Великий". На нём был замазан бортовой номер, однако ретушёр не увидел на корме военно-морской флаг РФ.

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com/FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2019

— С днём рождения Военно-морских сил! Спасибо мужчинам и женщинам, служащим ради безопасности наших морей, — сообщала подпись к изображению.

Об ошибке написал в "Твиттере" военный обозреватель газеты Politico Дейв Браун. Затем этот политик исправил твит, заменив картинку на проморолик ВМС США.

В марте американское издание National Interest назвало российские ракетные крейсеры "Пётр Великий", "Адмирал Нахимов", "Киров" и "Адмирал Лазарев" одними из самых смертоносных в мире.