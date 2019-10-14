В России прощаются с аналоговым вещанием

Жители ещё 21 российского региона с 14 октября смогут принимать сигнал цифрового телевещания. Таким образом, переход федерального телевидения на "цифру" завершается по всей стране. Об этом пишет ТАСС.

Трансляцию федеральных каналов в рамках последней волны отключений "аналога" прекратят более трёх тысяч из 13 тысяч передатчиков, которые работали в российском эфире.

Вещание будет прекращено сегодня, в частности, в Петербурге и Ленобласти, а также в Севастополе и Крыму. Отключение затронет Астраханскую и Оренбургскую, Саратовскую и Волгоградскую области, Башкирию и Татарстан, Забайкалье и Республику Алтай, Дагестан и Ингушетию, Калужскую, Курскую, Вологодскую, Мурманскую, Псковскую, Челябинскую области, а также Карелию.

В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому вещанию. Переход начался в феврале, отключение "аналога" в регионах велось поэтапно. К 14 октября на "цифру" перешли уже 64 региона.

Ранее Лайф рассказывал, как перейти на цифровое ТВ и отбиться от мошенников.