Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

В нынешнем октябре стоимость аренды жилья в большинстве российских городов-миллионников снизилась относительно уровня прошлого года. Многие арендаторы готовы уступить в цене ради жильцов, об этом сообщает "Коммерсант".

Самым ощутимым снижение цен на аренду однокомнатной квартиры было в Казани и Челябинске — на 6%, до 15,6 и 11,3 тысячи рублей соответственно. В то же время ростом в 7% отметились однушки в Перми — до 17,3 тысячи.

Более заметно, сразу на 11%, снизились цены на аренду двухкомнатных квартир в Омске — до 16,1 тысячи. На 10% упала стоимость аренды и в Екатеринбурге — до 29,4 тысячи.

В среднем же по России стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 16,5 тысячи рублей, и, несмотря на незначительный спад, в долгосрочной перспективе она всё равно увеличивается. Она на 1,3% превышает показатели сентября и на 2,4% больше показателей прошлого года.

В начале августа Лайф сообщал, что в России выросли цены на жильё, и разбирался почему.