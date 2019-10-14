Тайфун "Хагибис" в Японии убил уже 39 человек

Тайфун "Хагибис" в Японии, вызвавший обширные наводнения и оползни в стране, убил уже 39 человек, сообщает Киодо.

Ещё 17 человек на данный момент числятся пропавшими без вести, сообщала NHK, так что число погибших может оказаться ещё больше. Пострадало от обрушившейся на Японию стихии 189 человек, их количество также может вырасти.

Около 136 тысяч домов в Японии остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи — без электроэнергии.

Тайфун, который сопровождался сильными ветрами и ливнями, привёл к выходу из берегов около 20 рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, а также к оползням.

Сейчас постепенно восстанавливается движение поездов. Задержки рейсов в столичном аэропорту Нарита продолжаются до сих пор.