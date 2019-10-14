Православные верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы

Торжественное богослужение в честь праздника Покрова Божией Матери проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Покровском женском монастыре Москвы. Об этом информирует официальный сайт Московского патриархата.

— 14 октября 2019 года, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Покровском женском монастыре города Москвы. Начало богослужения в 10:00, — говорится в сообщении.

Духовное значение этого праздника связывают с заступничеством Богородицы за христиан перед Своим Сыном и Богом.

Празднество было установлено на Руси в XII веке. Покрову Божией Матери посвящён собор, который был возведён Иваном Грозным на Красной площади, более известный как собор Василия Блаженного.