В предназначенных для "сдерживания" России норвежских F-35A нашли изъян

Тормозной парашют истребителя пятого поколения F-35A Lightning II Королевских военно-воздушных сил Норвегии недостаточно надёжен и требует доработок, сообщает Defense News.

По данным газеты, требования предусматривают одну нештатную ситуацию на десять тысяч при раскрытии тормозного парашюта, что на практике не соблюдается.

Издание пишет, что лётные испытания, стартовавшие в 2018 году, показали несоответствие изделия требованиям, а усовершенствованный опытный образец тормозного парашюта, выполненный с учётом замечаний, протестированный в начале этого года, будет проверен только в феврале 2020 года, после чего в случае успеха может начать выпускаться в начале лета. Наиболее приемлемым сроком окончания работ называется зимний сезон 2021–2022 годов.

— Россия наращивает свои возможности ПВО на Кольском полуострове, полосе суши на северо-западном фланге, граничащей с Норвегией и Финляндией, и Норвегия видит возможность применять для сбора информации при охоте за подводными лодками F-35 и P-8 Poseidon — глаза и уши НАТО на Крайнем Севере, — заявляет издание.

Отмечается, что норвежский F-35A Lightning II "сам по себе не является военно-воздушным потенциалом", а лишь предназначен для решения стратегических задач сдерживания. Издание подчёркивает, что в сложных климатических и географических условиях Норвегии характеристики истребителя превзошли все ожидаемые.