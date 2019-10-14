Власти Эквадора договорились с оппозицией о прекращении протестов в стране

Властям Эквадора удалось достигнуть договорённости о прекращении конфликта между жителями страны и правоохранителями, который вспыхнул в стране на фоне планов правительства провести непопулярные реформы.

— Правительство заменит указ 883 на новый, содержащий механизмы, который позволит оказать поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается, — написал президент Эквадора Морено в "Твиттере".

Он отметил, что новое решение также отменяет мобилизацию и прочие экстренные меры, которые были приняты для противодействия беспорядкам.

Estalla celebración tras derogación del 883. pic.twitter.com/SPIOOkB4ai — Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) 14 октября 2019 г.

После того как данное решение было озвучено официальными лицами, тысячи жителей страны, протестовавшие ранее на улицах, встретили это решение с радостью, а массовые беспорядки сменились массовыми гуляньями.

Эквадор с начала октября захлестнули массовые акции протеста после того, как президент страны Ленин Морено решил отменить госсубсидии на топливо и инициировал некоторые экономические реформы. По данным оппозиции, за это время было убито более 10 человек, более двух тысяч ранены и около тысячи задержаны, ещё около ста человек числятся пропавшими без вести.