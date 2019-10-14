США признали, что их войска в Сирии оказались в ловушке

Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал ситуацию в Сирии, где Турция проводит военную операцию. По его словам, Штаты "не подписывались" воевать с турками для помощи курдам. Сейчас же американские военные в Сирии оказались зажаты в тиски. Об этом пишет Fox News.

С одной стороны наступают турецкие войска, с другой — сирийская армия. Вооружённые силы Турции осуществляют операцию против курдских формирований на территории САР, а правительственные войска идут, чтобы дать им отпор. Между ними и оказались американские военные, таким образом попавшие в ловушку, считает Эспер.

По его словам, Штаты "не подписывались" воевать с турками для помощи курдам, да и не имеют для этого необходимых сил.

Как сообщалось вечером 13 октября, правительственные войска САР начали переброску на север республики, чтобы противостоять турецкой кампании, проходящей там. Сообщалось, что сирийская армия может войти в города Манбидж и Кобани в ближайшие 48 часов.

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