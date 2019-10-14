Не менее семи человек погибли при обрушении дома на севере Индии

Минимум семь человек погибли, 15 пострадали при обрушении двухэтажного жилого дома в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет National Herald.
ЧП произошло в городе Мохаммадабе, пока большинство жильцов спали. По предварительным данным, обрушение стало последствием взрыва газового баллона в одной из квартир.
На месте проводится поисково-спасательная операция. Экстренные службы считают, что под завалами могут ещё оставаться выжившие. Полиция ведёт расследование трагедии.
मऊ में 10 लोगों की मौत से हड़कंप, सिलेंडर में ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत, 2 मंजिला मकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, 15 से ज्यादा लोग गंभीर घायल, घायलों को सीएचसी में कराया गया भर्ती, मोहम्दाबाद क्षेत्र के वलीदपुर का मामला. @maupolice @Uppolice pic.twitter.com/KvDqcLijma— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) October 14, 2019
По информации NDTV, жертвами трагедии стали уже десять человек.
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