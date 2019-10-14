Не менее семи человек погибли при обрушении дома на севере Индии

Местные экстренные службы считают, что под завалами могут ещё оставаться выжившие.

Минимум семь человек погибли, 15 пострадали при обрушении двухэтажного жилого дома в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, пишет National Herald.

ЧП произошло в городе Мохаммадабе, пока большинство жильцов спали. По предварительным данным, обрушение стало последствием взрыва газового баллона в одной из квартир.

На месте проводится поисково-спасательная операция. Экстренные службы считают, что под завалами могут ещё оставаться выжившие. Полиция ведёт расследование трагедии.

По информации NDTV, жертвами трагедии стали уже десять человек.