По данным журналистов, ежемесячно Германия теряет 667 миллионов долларов из-за антироссийских санкций.

Российская экономика несёт лишь половину убытков от введённых ограничений, в то время как вторая половина легла на страны, которые поддержали антироссийские санкции. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.

Эксперты-экономисты отмечают, что ежемесячные торговые потери составляют примерно четыре миллиарда долларов США. Но около 45% от этой суммы — ущерб стран, которые ввели санкции против России. Причём большую часть от этого обратного эффекта санкций на себе испытывает Евросоюз. На страны ЕС приходится 92% убытков. А больше всего денег теряет Германия. Ежемесячные потери страны из-за антироссийских санкций — 667 миллионов долларов.

Как подчёркивается в исследовании Крозе и Хинца, большинству европейских компаний, в особенности французским, не удаётся компенсировать данные убытки за счёт экспорта в другие страны.

Напомним, ранее американские СМИ рассказали, как США ненамеренно помогли экономике России. В частности, после введения американских санкций в отношении Ирана и Венесуэлы энергетический сектор России начал испытывать хороший рост.