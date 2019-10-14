Застреливший зятя перед охотой житель ЯНАО заплатит за это 55 тысяч рублей

Человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, можно освободить от уголовной ответственности с назначением штрафа.

Жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который случайно застрелил зятя перед охотой, освободили от уголовной ответственности, назначив ему судебный штраф в размере 55 тыс. рублей, сообщает Следственный комитет России.

— В ходе предварительного следствия и в судебном процессе было установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину свою признал, способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно загладил причинённый ущерб, что подтверждается материалами дела, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

В ведомстве указали, что человека, который впервые совершил преступление небольшой или средней тяжести, можно освободить от уголовной ответственности с назначением штрафа, если он возместил ущерб или иначе загладил вред.

— Решением суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 55 тысяч рублей, — заключили в СКР.

Трагедия произошла 14 сентября в Пуровском районе, когда 53-летний мужчина и его зять отправились на охоту. Они разгружали надувную лодку, и мужчина принял от своего родственника ружьё, ствол которого был направлен в сторону молодого человека. Взяв оружие, тесть случайно спустил курок, в результате произошёл выстрел в голову, потерпевший погиб. Уголовное дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.