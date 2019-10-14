Тренер Конора Макгрегора вступился за избитого школьника в США

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис, известный также как тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, отреагировал на скандальное видео с издевательствами американских школьников над одноклассником и заступился за пострадавшего подростка.

Диллон Дэнис разыскал "героя" ролика, на котором группа учеников избивает его в школьном туалете, и предложил ему заниматься боевыми искусствами, пообещав оплатить занятия из своего кармана.

small gestures go a long way ❤️🙏 pic.twitter.com/rgfyXYXOlk — Dillon Danis (@dillondanis) 12 октября 2019 г.

Боец опубликовал переписку с юношей, из которой становится понятно, что тот, во-первых, крайне удивлён случившимся, а во-вторых, согласен научиться стоять за себя.