Тренер Конора Макгрегора вступился за избитого школьника в США

15

Диллон Дэнис. Фото © Instagram/dillondanis

Американский боец смешанного стиля (MMA) Диллон Дэнис, известный также как тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, отреагировал на скандальное видео с издевательствами американских школьников над одноклассником и заступился за пострадавшего подростка.

Диллон Дэнис разыскал "героя" ролика, на котором группа учеников избивает его в школьном туалете, и предложил ему заниматься боевыми искусствами, пообещав оплатить занятия из своего кармана.

Боец опубликовал переписку с юношей, из которой становится понятно, что тот, во-первых, крайне удивлён случившимся, а во-вторых, согласен научиться стоять за себя.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×