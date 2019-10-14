Преемницу Ангелы Меркель пригласили в Крым

По задумке организаторов поездки, визит немецкого политика поможет властям ФРГ получить реальную картину о положении дел на полуострове.

Главе Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемнице канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС), направили приглашение посетить Крым. Об этом агентству РИА "Новости" сообщил глава Комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель. Он отметил, что посещение полуострова позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов о принадлежности Крыма.

— Воссоединение Германии произошло без референдума, однако у европейцев это не вызвало негатива. Аннегрет Крамп-Карренбауэр было бы неплохо приехать в Крым и только после этого делать заявления о якобы имевших место признаках нарушений. Уверен, что визит в Крым позволит ей убедиться в ошибочности своих выводов, — сказал РИА "Новости" Гемпель, который также является главой крымской немецкой национально-культурной автономии.

По словам главы комитета крымского парламента, Германии прежде всего необходимо вести переговоры об отмене санкций против России.

— Крым — это Россия, и так будет всегда, невзирая ни на какие санкции и заявления западных политиков, — сказал Гемпель.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это высказалось более 96% проголосовавших на всенародном референдуме жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада отказались признавать итоги голосования. Но, как позднее отметил президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".