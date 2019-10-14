В Москве ожидается тёплая, но дождливая погода

В Москве сегодня, 14 октября, ожидается облачная тёплая погода, во второй половине дня возможны дожди. Согласно прогнозу специалистов "Фобоса", температура воздуха может оказаться на четыре-пять градусов выше климатической нормы октября.

Столбики термометров будут курсировать в пределах 11–13 градусов тепла в столице, 9–14 градусов в Московской области. Дожди возможны после 14–15 часов московского времени. Ожидается слабый ветер с порывами до 4–9 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на этой неделе в Москву придёт предзимье.