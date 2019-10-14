Армия САР вошла в подконтрольный курдам город Табка

Ранее Анкара допустила возможность столкновений между турецкими и сирийскими военными.

Сирийские правительственные войска начали продвижение на север страны для помощи курдам в отражении атак турецких военнослужащих. Армия САР вошла в подконтрольный курдским формированиям город Табка и направляется дальше.

— Подразделения сирийской армии входят в город Табка в сельской местности Ракки и направляются на север, — сообщает телеканал al-Mayadeen.

Накануне правительственные войска САР начали переброску на север республики, чтобы противостоять турецкой кампании, проходящей там. Сообщалось, что сирийская армия может войти в города Манбидж и Кобани в ближайшие 48 часов. Советник президента Турции Ясин Актай заявил, что в случае необходимости их войска дадут отпор сирийской армии.